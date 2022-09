Ajax rolt Heerenveen op in Amsterdam, Schreuder geniet: 'Geweldig'

De vraag vooraf was: kan Heerenveen met de boomlange doelman Andries Noppert ook tegen Ajax de nul houden? Het antwoord bleek 'nee'. Sterker nog, na vier minuten lag de bal er al in en was duidelijk dat Heerenveen een lastige avond tegemoet ging. In de Johan Cruijff Arena versloeg Ajax de Friezen met 5-0. Heerenveen kreeg in vijf wedstrijden pas één goal tegen. En dus reisde de ploeg van Kees van Wonderen met aardig wat optimisme naar Amsterdam. Ook al misten de Friezen basisspelers Tibor Halilovic (schorsing), Amin Sarr (weinig getraind) en Mats Köhlert (blessure). Drie assists Tadic Al snel bleek dat Friese optimisme niet bestand tegen het snelle combinatiespel van Ajax. 'Mister 1-0' Davy Klaassen maakte zijn bijnaam waar met een rake kopbal van dichtbij, na een subtiele voorzet van Dusan Tadic, één van zijn drie assists. Noppert kansloos. Aan de 2-0 kort daarna kon Noppert ook niet veel doen. Kenneth Taylor schoot knap raak vanaf de rand van het strafschopgebied na een ingestudeerde vrije trap.

Taylor krijgt felicitaties van Bergwijn. - Pro Shots

Na een kwartier 2-0 achter in Amsterdam. "Dan wordt het lastig", zei Van Wonderen na afloop. "Je hoopt ze te treffen op een dag waarop je kunt toeslaan. Maar dat was niet vandaag." Ajax combineerde zo nu en dan vliegensvlug door de Friese defensie en schakelde bij balverlies agressief om voor het terugwinnen van de bal. Schreuder zag dat het goed was. "Geweldig. Ik vond dat we echt een heel goede wedstrijd speelden. En ik vond het mooi hoe ze op het veld staan, ze laten zien dat ze er plezier in hebben." Bekijk hieronder de reacties van Schreuder, Tadic, Brobbey, Van Wonderen en Noppert:

Noppert kon pas vlak voor rust laten zien waarom Louis van Gaal hem heeft opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Steven Bergwijn kreeg de bal in de stuiter voor zijn rechterbeen en telde 'm al toen hij schoot. Maar de Heerenveen-goalie redde katachtig. Even daarvoor had Alex Timossi, in een spaarzame counter, een één-op-één met Remko Pasveer verprutst, maar verder speelde Heerenveen aanvallend niet veel klaar. Ajax was de baas. Ook na rust. Vroeg in de tweede helft besliste Mohammed Kudus de wedstrijd met een intikker in de kluts voor Nopperts doel (3-0). De Ghanees tikte ook de 4-0 binnen na een goed opgezette aanval via de Mexicanen Álvarez en invaller Sánchez.