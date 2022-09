Ajax rolt Heerenveen op in Amsterdam, maar ziet Bassey geblesseerd uitvallen

Noppert kon pas vlak voor rust laten zien waarom Louis van Gaal hem heeft opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Steven Bergwijn kreeg de bal in de stuiter voor zijn rechterbeen en telde 'm al toen hij schoot. Maar de Heerenveen-goalie redde katachtig.

De vraag vooraf was: kan Heerenveen met de boomlange doelman Andries Noppert ook tegen Ajax de nul houden? Het antwoord bleek 'nee'. Sterker nog, na vier minuten lag de bal er al in en was duidelijk dat Heerenveen een lastige avond tegemoet ging.

Even daarvoor had Alex Timossi, in een spaarzame counter, een één-op-één met Remko Pasveer verprutst, maar verder speelde Heerenveen aanvallend niet veel klaar. Ajax was de baas. Ook na rust.

Vroeg in de tweede helft besliste Mohammed Kudus de wedstrijd met een intikker in de kluts voor Nopperts doel (3-0). De Ghanees tikte ook de 4-0 binnen na een goed opgezette aanval via de Mexicanen Álvarez en invaller Sánchez.