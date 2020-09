Tronen van koningspaar nu al verplaatst van Ridderzaal naar Grote Kerk

In Den Haag zijn de tronen van koning Willem-Alexander en koningin Maxima verplaatst van de Ridderzaal naar de Grote Kerk. Dat is vanwege Prinsjesdag: in verband met de coronacrisis wordt de Troonrede dinsdag niet in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk uitgesproken.

De tronen werden voorzichtig verplaatst: