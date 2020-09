Tronen nu al verplaatst van Ridderzaal naar Grote Kerk

In Den Haag zijn de tronen van koning Willem-Alexander en koningin Maxima verplaatst van de Ridderzaal naar de Grote Kerk. Dat is vanwege Prinsjesdag: in verband met de coronacrisis wordt de Troonrede dinsdag niet in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk uitgesproken.

Aanvankelijk zou het transport morgenmiddag zijn, maar dat is verplaatst naar vanochtend vroeg. Waarom is onduidelijk. Wel probeerde men het transport geheim te houden, uit angst voor demonstranten.

Vanwege het coronavirus zijn dinsdag niet alle Kamerleden aanwezig als de Troonrede wordt voorgelezen en ook de staatssecretarissen zijn er niet. Er is ook geen rijtoer. De gemeente Den Haag heeft mensen opgeroepen dinsdag niet naar de stad te komen en de Troonrede op een andere manier te volgen, bijvoorbeeld via de televisie of online.

Woensdag en donderdag zijn de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer, het belangrijkste debat van het jaar. Ook dat debat is "anders dan anders". Normaal zijn (bijna) alle kabinetsleden erbij. Nu wordt het kabinet vertegenwoordigd door zeven ministers.