Late treffer redt Napoli tegen laagvlieger Spezia, Inter komt goed weg tegen Torino

Napoli heeft de goede lijn drie dagen na de afgetekende zege op Liverpool in de Champions League (4-1) doorgetrokken in de Serie A. In een weliswaar matige wedstrijd werd laagvlieger Spezia met 1-0 verslagen, waardoor Atalanta voor minimaal een dag van de Italiaanse koppositie werd verdrongen.

Napoli-coach Luciano Spalletti begon met vijf andere namen ten opzichte van woensdag. De Georgiër Chvitsja Kvaratskhelia zorgde voor het meeste gevaar aan de kant van de Napolitanen, maar zijn acties leverden geen honderd procent kansen op.

Ook na de pauze wist Napoli lang niet meer te brengen dan wat schotjes vanaf de tweede lijn. Terwijl Spezia een punt rook en het spel volop vertraagde, sloeg de thuisploeg via Giacomo Raspadori toch nog toe (1-0).

Late zege Inter

Ook Internazionale pakte laat in de wedstrijd de volle buit. Met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis won Inter thuis met alle moeite van Torino: 1-0. Met een mooie actie en dito schot was Torino via Nikola Vlasic het dichtst bij een voorsprong voor rust.