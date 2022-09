Persico sterkste na boeiende sprint, Van Vleuten vrijwel zeker van eindzege Vuelta

Silvia Persico heeft de vierde etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Italiaanse renster was in een spetterende finale in de straten van Segovia de sterkste.

Annemiek van Vleuten behield de leiding in het algemeen klassement en kan de eindzege, net als Remco Evenepoel bij de mannen, eigenlijk niet meer ontgaan. Ze hoeft alleen maar op haar fiets te blijven zitten in een vlakke etappe van 96 kilometer met start en finish in Madrid.