Persico sterkste na boeiende sprint in Segovia, Van Vleuten behoudt leiding Vuelta

Silvia Persico heeft de vierde etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Italiaanse renster was in een spetterende finale in de straten van Segovia de sterkste. Annemiek van Vleuten behield de leiding in het algemeen klassement.

Olympisch kampioene Anna Kiesenhofer, die in Tokio het goud greep nadat het peloton zich compleet had misrekend, reed bijna de hele dag solo op kop. De Oostenrijkse reed bijna tien minuten voorsprong bij elkaar.

Kiesenhofer

Toen Kiesenhofer, die geen enkele koers meer won na haar olympische titel, met 20 kilometer te gaan nog steeds vier minuten voorsprong had, leek zich even eenzelfde scenario als op de Spelen te ontvouwen.

Pas in de laatste, glooiende kilometers werd Kiesenhofer gegrepen. Persico was daarna in een sprint om de dagzege te snel voor Demi Vollering en Elisa Longo Borghini.