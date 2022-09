Bendegeweld is hét thema bij Zweedse verkiezingen

Hoe stopt Zweden het uit de hand gelopen bendegeweld? Het is hét thema van de parlementsverkiezingen, die zondag worden gehouden. De kans dat het nieuwste proefballonnetje van de radicaal-rechtse Zweden-Democraten een deel van de oplossing gaat zijn, lijkt klein. Het plan om piepjonge delinquenten vernederende taakstraffen te laten uitvoeren, om zo een criminele carrière in de kiem te smoren, werd uitgebreid besproken in de kranten, al was het maar om de juridische onmogelijkheid te onderstrepen. Ondertussen lijkt de partij wel de grootste te worden op rechts. Het bendegeweld in Zweden beperkt zich allang niet meer tot Stockholm, Göteborg of Malmö. Zo'n beetje elke stad heeft ervaring met wilde schietpartijen tussen rivaliserende groepen. Ze bestaan grotendeels uit jongeren met een migratieachtergrond, opgegroeid in gesegregeerde voorsteden. Omdat jongeren lagere straffen krijgen, worden ze graag gerekruteerd. Zo werd onlangs een bendeleider geliquideerd door een vijftienjarige.

Op rechts roepen partijen dat het jarenlange ruimhartige migratiebeleid zich nu wreekt. Maar misdaadverslaggever Joakim Palmkvist kan weinig met die redenering. "Dit zijn jongeren die in Zweden zijn geboren, ze komen niet in de criminaliteit terecht omdat hun ouders uit Mogadishu, Teheran of godbetert Stockholm komen." Maar het is duidelijk dat in Zweden een taboe is geslecht. Ook de sociaaldemocratische partij van premier Magdalena Andersson zegt nu ronduit dat segregatie een probleem is. Partijen roepen op tot hardere straffen, meer blauw op straat, en meer: zo suggereerden de conservatief-liberalen kinderen uit probleemwijken op ADHD te laten testen.

In antwoord kwam de regering onlangs al met een, voor sociaaldemocraten ongekend, actieplan dat law and order ademt. Daarin wordt voorgesteld om miljarden kronen voor versterking van het politiekorps uit te trekken en gepleit voor zwaardere straffen op wapenbezit. "Maatregelen voor de korte termijn," aldus Palmkvist. "Om raddraaiers van de straat te krijgen." Maar de gedachte dat strengere straffen daadwerkelijk leiden tot minder geweld is naïef, zegt Basim Ali. "Wanneer een wapen je leven kan redden, deins je niet terug voor een hogere straf." Hij is jongerenwerker in Skäggetorp, een wijk bevolkt door arbeidsmigranten in de stad Linköping. Het toonbeeld van een wijk waar in aanloop naar de verkiezingen veel over, maar weinig mee wordt gepraat. "Tijdens corona hielden we twee meter afstand, maar daarvoor ervoeren deze jongeren al een 'Zweedse afstand'." Leraren spreken gebrekkig Zweeds, buiten het schoolplein wordt er Blattesvenska gesproken, een mengelmoes van straattaal en Zweeds. Geen aangeharkte voortuinen, maar slecht onderhouden speeltoestellen tussen flats. Plekken waar de Zweedse verzorgingsstaat niet alleen ver weg voelt, maar ook is. Door jarenlang centralisatie-beleid zijn sociale diensten er vertrokken en zijn dit soort buurten verworden tot ronselgebied van bendes.

Na rellen in de wijk Skäggetorp, in de stad Linköping, in april bezocht SD-leider Jimmy Akesson de stad - REX by Shutterstock