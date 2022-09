Schitterende treffer Özyakup net niet genoeg voor eerste overwinning Fortuna

NEC heeft in de zesde speelronde van de eredivisie diep in blessuretijd een punt weten te redden tegen hekkensluiter Fortuna Sittard. In De Goffert werd het 1-1.

Fortuna Sittard smachtte naar de eerste punten van het seizoen. Na vijf wedstrijden stond de club uit Limburg met nul punten op de laatste plaats, een start die trainer Sjors Ultee de kop kostte. Zijn vervanger, de Spanjaard Julio Velázquez, keek in de Goffert nog vanaf de tribune toe en had in de eerste helft nog weinig reden tot lachen.

NEC had het betere van het spel en creëerde de nodige mogelijkheden, maar de grootste kans was na ruim een halfuur spelen toch voor Fortuna Sittard. Op de inzet van aanvoerder Burak Yilmaz kon NEC-doelman Jasper Cillessen uitgestrekt en wel redding brengen.

Beste kansen voor NEC

Na rust begon NEC wat onrustig en verscheen Fortuna vaker voor het doel van Cillessen. Maar de beste kansen waren ditmaal voor de thuisploeg: NEC-invaller Ibrahim Cissoko kopte de bal hoog over en Fortuna-doelman Ivor Pandur hield zijn ploeg op de been op een inzet van Iván Márquez.