Russen trekken zich terug bij Izjoem, verrast door snelle opmars Oekraïne

Oekraïne heeft bij het offensief in de provincie Charkov opnieuw een groot succes geboekt. Het Russische ministerie van Defensie heeft zijn troepen opdracht gegeven om de stad Izjoem en omgeving te verlaten. Volgens het ministerie gaat het om een 'hergroepering', bedoeld om de posities aan het front in de provincie Donetsk versterken. Maar het lijkt er sterk op dat de Russen op de vlucht zijn geslagen, volgens getuigen met achterlating van veel materieel en munitie.

Oost-Europadeskundige Bob Deen: "De Oekraïners hebben de Russen eigenlijk in de val gelokt bij Cherson. Daar hebben ze hun beste eenheden heen gestuurd om zich te verdedigen tegen een Oekraïens offensief. Dat kwam in het noorden. Toen stonden daar nog maar weinig Russische troepen en daar is Oekraïne dwars doorheen gebroken.' Ik denk dat je de komende weken eerst nog meer Oekraïense successen zal zien, omdat de Russen nu totaal gedesoriënteerd zijn, niet lijken te weten hoe ze hier een antwoord op moeten formuleren. Uiteindelijk zal Rusland zich hergroeperen, zal het versterkingen gaan aanvoeren en zal een nieuwe, wat stabielere frontlinie ontstaan. Waar die precies komt te liggen, is op dit moment heel moeilijk te zeggen."

Het bestuur van de door Rusland bezette gebieden in dit gebied heeft burgers opgedragen naar Rusland uit te wijken. De hoogste Russische bestuurder in het gebied zei tegen het Russische staatspersbureau TASS dat de situatie in Izjoem "zeer ernstig" is.

Situatie Oekraïne zaterdag 10 september - nos