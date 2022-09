Russen trekken zich terug bij Izjoem 'om te hergroeperen'

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Russische troepen in de Oekraïense provincie Charkov opdracht hebben gekregen om zich terug te trekken.

Om de doelstellingen van de "speciale operatie", zoals de oorlog in Rusland wordt genoemd te realiseren, is besloten om de troepen in Balaklija en Izjoem te "hergroeperen" en naar de Donbas over te brengen, aldus het ministerie.

Balaklija is al in Oekraïense handen. Bij Izjoem dreigen de Russen ingesloten te raken door de snelle opmars van het Oekraïense leger. Op sociale media zeggen militaire analisten dat daar zo'n 10.000 Russen zijn gelegerd.

Zware strijd

Izjoem werd in het voorjaar na een zware strijd door Rusland ingenomen. Daarna werd het een uitvalsbasis voor de verdere verovering van de provincie Donetsk. Dat was een van de belangrijkste doelen van de Russische inval.

Eerder op de dag heroverden de Oekraïners de stad Koepjansk, ten noorden van Izjoem. Dat is een spoorwegknooppunt dat van groot belang is voor de bevoorrading van de Russen en de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne.