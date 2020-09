Welkom terug in de eredivisie: Mahi voelt zich thuis bij ambitieus FC Utrecht

Niet alleen Arjen Robben en Maarten Stekelenburg zijn deze zomer teruggekeerd naar de Nederlandse voetbalvelden, veel meer spelers kregen heimwee naar de eredivisie.

Deze week tellen we af naar de start van de competitie die zaterdag begint met de wedstrijd sc Heerenveen-Willem II. Een wat andere start dan gepland, aangezien het duel tussen FC Utrecht en AZ is afgelast en verplaatst is naar 27 december.

Dinsdag waren we op bezoek bij kersvers RKC'er Vurnon Anita, woensdag was de beurt aan Henk Veerman, die na twee seizoenen bij het Duitse St. Pauli terug is bij sc Heerenveen, en donderdag spraken we met AZ-aanwinst Timo Letschert. Vandaag is Mimoun Mahi aan de beurt.

Inspiratie uit Marokkaanse succesverhalen

Na een mislukt avontuur bij het Zwitserse FC Zürich keert de 26-jarige Mahi terug in de eredivisie bij FC Utrecht. Hij tekende voor vier jaar bij de ambitieuze club uit de Domstad.

"Het is in Zwitserland niet gelopen zoals ik had gehoopt", aldus Mahi die eerder het shirt droeg van Sparta en FC Groningen. "Ik ben blij om hier te zijn. Utrecht heeft ambities, wil een stap omhoog zetten en hopelijk kan ik eraan bijdragen om dat te realiseren."