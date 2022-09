Onbesuisde actie De Ligt kost Bayern zege, schokeffect in Leipzig met winst op Dortmund

Bayern München is in de zesde speelronde van de Bundesliga tegen zijn derde puntenverlies op rij aangelopen. De landskampioen zag Stuttgart in de tweede minuut van de blessuretijd een strafschop benutten via Serhou Guirassy (2-2).

Het was een onbesuisde actie van Matthijs de Ligt die aan de basis stond van de toegekende strafschop. De Oranje-international stond bij een verdedigende actie in de zestien op de enkel van Guirassy, die de penalty daarna feilloos in de kruising schoot.

De middag begon nog zo feestelijk voor Bayern, met de openingstreffer van Mathys Tel, die met zijn 17 jaar en 136 dagen de jongste doelpuntenmaker voor de club werd in de Bundesliga.