Derde ritzege Carapaz, Evenepoel houdt stand en grijpt eindzege in Vuelta

Evenepoel, zich realiserend wat hij voor elkaar had gekregen, kon na de finish zijn tranen niet meer bedwingen. "Ik weet niet wat er momenteel door mijn hoofd en lijf gaat", luidde zijn eerste reactie. "De belangrijkste dag van mijn leven is de mooiste dag van mijn leven geworden. Het is ongelooflijk. Na alle kritiek en alle opmerkingen na vorige jaar. Ik heb iedereen geantwoord met de pedalen en het eindelijk getoond."

Remco Evenepoel was de laatste zware klus in de rode leiderstrui begonnen met een voorsprong van 2.07 op nummer twee Enric Mas. Die wist de 22-jarige Belg niet meer te bedreigen. Met alleen nog de vlakke etappe naar Madrid van zondag voor de boeg weet wielerminnend België dat het na 44 jaar (Johan de Muynck, Giro) eindelijk weer een landgenoot als winnaar van een grote ronde kan bejubelen.

De 20ste en voorlaatste etappe van de Vuelta - een pittige bergrit met vijf beklimmingen - is gewonnen door Richard Carapaz. De Ecuadoriaan kwam na de 181 kilometer van Moralzaral naar het op 1.859 meter hoogte gelegen Puerto de Navacerrada solo over de streep. Het was al zijn derde ritzege deze Ronde van Spanje.

Vorig seizoen moest hij voortijdig opgeven in de Giro, zijn eerste grote ronde die eigenlijk iets te vroeg kwam na zijn zware val een seizoen eerder in de Ronde van Lombarije. "Ik heb zo hard gewerkt om met de best mogelijke conditie naar de Ronde van Spanje te komen. Het is mijn eerste ronde die ik echt gezond kon starten."

"Het is een fantastisch jaar", keek de nog jonge Quick-Step-coureur terug én vooruit. "Ik heb een monument gewonnen met Luik-Bastenaken-Luik, een klassieker met de Clásica San Sebastian, de eindzege en twee ritten in de Vuelta en in de winter ga ik trouwen."

Stannard aast op bergtrui

Een klein groepje had zich al snel in de etappe losgemaakt uit het peloton. Onder hen Robert Stannard, die Richard Carapaz nog uit de bergtrui zou kunnen rijden en een serieuze gooi deed door zich als eerste te melden op de top van de Puerto de Navacerrada (eerste categorie), die vandaag twee keer werd aangedaan.

Inmiddels had een zich stilaan uitdijende groep, met onder anderen Robert Gesink, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali en Carapaz in de gelederen, de jacht geopend op de koplopers Ruben Fernandez, Xandro Meurisse, Daniel Navarro, Simon Gugliemi, Stannard en de in de afdaling aangesloten Marc Soler, die zich ook nog kansrijk waande in het bergklassement.