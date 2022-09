Gezondheidsrisico’s gehandicaptenvervoerders Schiphol, luchthaven controleert niet

De officiële tilnormen gaan uit van een maximaal tilgewicht van 23 kilo, in ideale omstandigheden. Als medewerkers tillen in minder gunstige posities, bijvoorbeeld omdat zij tegelijkertijd een draai met hun lichaam moeten maken, geldt een lager maximumgewicht.

We spraken Van der Worp over het ontbrekende plan en over het "fysiek moordende" werk van gehandicaptenvervoerders:

In 2019 sloot het bedrijf een nieuw contract met Schiphol. Axxicom vroeg veiligheidskundige Tiemen van der Worp toen om de stukken alsnog te toetsen. Van der Worp weigerde dat, omdat een adequaat plan van aanpak ontbrak. Hij schreef Axxicom dat de belasting voor medewerkers echter "alarmerend hoog" is, en dat "arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten" te verwachten zijn, "ook bij veerkrachtige medewerkers".

In deze RI&E staan glasheldere conclusies. Het werk leidt tot "overbelasting en slijtage van gewrichten en spieren". Men werkt met "lasten zwaarder dan 25 kg", met "gebogen en/of gedraaide rug". Het advies luidt om naar tilhulpmiddelen te zoeken. In gesprekken met medewerkers bemerken de onderzoekers overigens een "grote angst dat bevindingen op de persoon zijn terug te voeren", schrijven ze.

Bedrijven zijn verplicht de risico's voor hun personeel in kaart te brengen in de zogenoemde 'risico-inventarisatie en -evaluatie' (RI&E). De norm is om die elke vijf jaar te actualiseren. Axxicom beschikte tot voor kort over een RI&E uit 2014.

De onderzoeksredactie heeft de afgelopen weken uitvoerig gecorrespondeerd met Schiphol en Axxicom. Schiphol liet weten in 2019 naar de RI&E van Axxicom te hebben gevraagd, en te horen kreeg dat die getoetst en in orde was.

Schiphol zegt de stukken, inclusief de risico's, zelf niet te hebben gelezen. Het simpele feit dat Axxicom erover zei te beschikken, was voldoende. Maar volgens de luchthaven is nu twijfel ontstaan over de kwaliteit en toetsing van de RI&E. "De twijfel moet weggenomen worden. Daarom is het goed dat Axxicom de stukken opnieuw laat toetsen", aldus een woordvoerder.

Geen inzage in de stukken

Axxicom liet weten in de veronderstelling te zijn geweest dat de RI&E uit 2014 wel was getoetst. Het bedrijf zei te "schrikken" van de bevindingen, en een onderzoek te beginnen. Vandaag laat Axxicom weten dat het over een geactualiseerde en getoetste RI&E te beschikt, mét plan van aanpak.

Het bedrijf wil echter geen inzage geven in de stukken en gaat ook niet in op de vraag of het geautomatiseerde rolstoelen of machinale tilhulpmachines gaat aanschaffen.

Axxicom bevestigt verder dat het werk tot fysieke belasting leidt, maar zegt "voortdurend stappen" te zetten om de tilbelasting te "beheersen". Het tillen van passagiers in het vliegtuig doen medewerkers bijvoorbeeld nooit alleen, zo zegt het bedrijf, maar met twee begeleiders.

