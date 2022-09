Achterban van huisartsenvereniging wijst zorgakkoord af

De achterban van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wijst het Integraal Zorgakkoord af. Dat is de uitkomst van een vertrouwelijke peiling onder 3000 leden, die in handen is van de NOS. Leden mochten het zorgakkoord (IZA) op 10 punten beoordelen. Gemiddeld geven zij het IZA een 5. Maar op sleutelonderdelen krijg het akkoord steviger onvoldoendes. Zo vinden de huisartsen de toezegging dat ze meer tijd (en middelen) krijgen voor de patiënt weinig concreet en slecht onderbouwd: een 4,13. De grenzen van wat de huisartsenzorg kan bieden wordt volgens hen met het akkoord niet voldoende gerespecteerd: een 3,92. Geen commentaar De grote vraag is wat het bestuur van de LHV en de landelijke ledenvergadering, die wordt gevormd door 'ambassadeurs' vanuit de huisartsenregio's, gaan doen met dit harde oordeel van de achterban. Het bestuur geeft geen commentaar op die vraag. "Het bestuur en de landelijk ledenvergadering wegen deze peiling uiteraard mee in hun eindelijke besluit maandagavond", zegt een woordvoerder van de LHV. "En we geven onze leden ná het besluit toelichting op onze keuzes.''

Het is de bedoeling dat het Integraal Zorgakkoord op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. het is een veelomvattend stuk met afspraken over de zorg voor de komende vier jaar. Maar voordat het kan worden vastgesteld moeten alle betrokkenen, zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties het ondertekenen. Omdat veel partijen, waaronder dus de huisartsen, kritiek hebben is het de vraag of de definitieve tekst van het akkoord op Prinsjesdag klaar is.