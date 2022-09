Ter Apel verboden gebied voor ongeregistreerde asielzoekers

In Ter Apel is vanmiddag een nieuwe noodverordening afgegeven die niet-geregistreerde asielzoekers verbiedt om zich te begeven op of rondom het aanmeldcentrum. Met de noodverordening wil de veiligheidsregio voorkomen dat mensen onnodig lang bij het aanmeldcentrum blijven hangen of niet durven te vertrekken naar het tijdelijk asielzoekerscentrum in Zoutkamp, uit angst om hun plek op te geven in de wachtrij voor registratie en identificatie .

De noodverordening is sinds vanmiddag 12.00 uur van kracht, meldt de veiligheidsregio, en geldt in principe tot 1 oktober.

De verordening roept vragen op bij hulpverleners en belangenorganisaties. Navraag bij de Veiligheidsregio leert dat er een fout in de tekst staat, erkent een woordvoerder. Volgens de oorspronkelijke tekst mogen asielzoekers die zich voor het eerst melden in Ter Apel ook niet op het terrein verblijven.

Nieuwe versie

Deze nieuwe instromers vallen niet onder een van de uitzonderingsbepalingen die in de verordening worden genoemd. Daarin staat uitdrukkelijk dat alleen statushouders, mensen die zich al geregistreerd hebben of geïdentificeerd zijn door de Immigratie- en Naturalisatiedienst of de vreemdelingenpolitie, of een zogenoemde loopbrief hebben gekregen van de IND een ontheffing krijgen van het gebiedsverbod.

Maar dat klopt niet: de nieuwe regel moet vooral voorkomen dat mensen blijven rondhangen bij het aanmeldcentrum uit angst om hun afspraak te missen. Het is niet zo dat ongeregistreerde asielzoekers bij aankomst meteen een boete krijgen of worden weggestuurd, benadrukt de woordvoerder.

Nieuwe asielzoekers moeten zich zo snel mogelijk laten registreren en daarna doorgaan naar het tijdelijk asielzoekerscentrum in Zoutkamp, in het noordwesten van Groningen. De advocaten van de veiligheidsregio werken nu aan een nieuwe versie.

VluchtelingenWerk geschrokken

Afgelopen weken sliepen geregeld honderden mensen op het terrein voor het aanmeldcentrum. Dat leverde onveilige en onhygiënische situaties op, schrijft RTV Noord.

VluchtelingenWerk Nederland is geschrokken van de nieuwe noodverordening. "De maatregel roept veel vragen op", aldus een woordvoerder.

Zo wil de organisatie weten of het wel is toegestaan om asielzoekers te verbieden in een gebied te komen waar andere mensen wel welkom zijn. Verder vindt VluchtelingenWerk de volgorde niet logisch. "Zorg eerst dat er voldoende opvangplekken zijn en dat de communicatie over het proces helder is, voordat je bepaalde mensen gaat verbieden in Ter Apel te komen."