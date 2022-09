Als iemand Ajax op de nul kan houden is het Schreuders maatje Van Wonderen wel

Van Wonderen zei dat niet zomaar. De twee werkten samen bij FC Twente. Met Schreuder en Van Wonderen als assistenten werd FC Twente onder leiding van coach Steve McClaren in 2010 kampioen van Nederland. Later werd Van Wonderen ook assistent van hoofdcoach Schreuder bij Twente.

Toen Ajax na het aangekondigde vertrek van Erik ten Hag op zoek was naar een nieuwe trainer, wist Kees van Wonderen wel een goede kandidaat. Alfred Schreuder was voor de toenmalige trainer van Go Ahead Eagles de ideale opvolger van Ten Hag. Ajax dacht er hetzelfde over.

"Alfred is een ongelooflijke voetbalman", zegt Van Wonderen. "Hij is dag en nacht met zijn vak bezig. Af en toe hebben we nog contact. Soms minder en soms intensiever. Woensdag heb ik hem gefeliciteerd (na 4-0 zege op Rangers). Soms moet je ook genieten. Zo'n wedstrijd hadden zij woensdag."

Man van de nul

Vanavond (18.45 uur) hoopt Van Wonderen niet te genieten van Ajax in het onderlinge duel in Amsterdam. Hij heeft een reputatie hoog te houden: Van Wonderen is nog ongeslagen als trainer tegen Ajax in de eredivisie. Vorig seizoen speelde hij met Go Ahead 0-0 in Amsterdam en werd het 2-1 in Deventer.

Heerenveen bleek de afgelopen jaren kanonnenvoer voor Ajax. Tegen geen enkele club in de eredivisie maakte Ajax in de Johan Cruijff Arena zoveel doelpunten als tegen de Friezen: 84 in totaal, waarvan 36 in de laatste 8 thuisduels (4-5-5-4-4-4-5-5).