Stadsbus ramt bushalte in centrum Den Bosch: zes gewonden

Een stadsbus heeft vanmiddag in het centrum van Den Bosch een bushalte geraakt. Zes mensen die er stonden te wachten, raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde in de straat Achter Het Wild Varken in het centrum van de stad. Van de zes gewonden zijn er vier naar het ziekenhuis gebracht. De overige twee zijn ter plaatse in een ambulance geholpen.

Omroep Brabant meldt dat de slachtoffers onder meer gewond raakten door rondvliegend glas.

Pure pech

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de buschauffeur per ongeluk de punt van het glazen dak van de abri heeft geraakt. Dat viel vervolgens naar beneden. De slachtoffers stonden volgens de politie op dat moment in het bushokje.

"Het is echt pure pech", aldus een woordvoerder. "Er was een wolkbreuk in Den Bosch en de chauffeur wilde zo dicht mogelijk naast de bushalte stoppen, zodat de reizigers met droge voeten in konden stappen. Daarbij raakte hij het bushokje."

De passagiers in de bus en de chauffeur bleven ongedeerd. Omdat er volgens de politie geen opzet in het spel was, wordt er geen verder onderzoek gedaan.