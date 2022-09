Meldkamer 112 Zeeland 'overspoeld met meldingen' vanwege wateroverlast

De 112-meldkamer in Zeeland wordt naar eigen zeggen "overspoeld door telefoontjes" vanwege wateroverlast in de provincie. De Veiligheidsregio Zeeland waarschuwt mensen om alleen naar het alarmnummer 112 te bellen bij acuut gevaar voor mens of dier.

In Zeeland valt vandaag opnieuw veel regen, meldt Omroep Zeeland. Op sommige plekken viel ruim 60 millimeter. Ook gisteren regende het op meerdere plekken in de provincie flink.

Door de regen werden meerdere evenementen afgelast, waaronder wedstrijden in het amateurvoetbal, meldt de omroep. Ook vanmiddag worden nog flinke regen- en onweersbuien verwacht.