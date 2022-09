De Vries maakt zich in laatste training op voor grote werk, Verstappen snelste

Nyck de Vries heeft in Monza in de laatste training voor zijn debuut in de Formule 1 de veertiende tijd neergezet. Max Verstappen reed de snelste ronde. De Vries kwam gisteren tijdens de eerste vrije training in Monza al in actie in de Aston Martin van de Duitser Sebastian Vettel. De 27-jarige Nederlander, die in 2019 wereldkampioen werd in de Formule 2 en vorig jaar in de Formule E, zette toen de voorlaatste tijd neer.

Grand Prix van Italië bij de NOS De Grand Prix van Italië begint zondagmiddag om 15.00 uur en is live te volgen in Langs de Lijn op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting is vanaf 17.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app.

Zaterdagochtend bleek dat niet alleen Aston Martin, maar ook Williams hem dit weekend nodig heeft. Coureur Alex Albon kampt met een blindedarmontsteking en moest zodoende vervangen worden. De Vries gaat dit weekend daarom debuteren als F1-coureur. Wennen Hij gebruikte zijn eerste paar rondes om weer opnieuw kennis te maken met zijn Williams-auto, waar De Vries eerder dit seizoen voor de GP van Spanje ook in reed op een vrije training. Tijdens zijn eerste rondje had hij overstuur, waardoor hij (gelukkig vrij gecontroleerd) in het grind belandde.

Nyck de Vries finds the gravel at Turn 7 as he gets to grips with the Williams#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/YOZgurMTvU — Formula 1 (@F1) September 10, 2022