De Vries maakt indruk tijdens kwalificatiedebuut in Monza, Leclerc op pole

Nyck de Vries debuteert namens Williams in de Formule 1 - Getty

De Vries kwam vrijdag tijdens de eerste vrije training in Monza al in actie in de Aston Martin van de Duitser Sebastian Vettel. De 27-jarige Nederlander, die in 2019 wereldkampioen werd in de Formule 2 en vorig jaar in de Formule E, zette toen de voorlaatste tijd neer. Zaterdagochtend bleek dat niet alleen Aston Martin, maar ook Williams hem dit weekend nodig heeft. Coureur Alex Albon kampt met een blindedarmontsteking en moest zodoende vervangen worden. In de laatste vrije training, waarin Verstappen de snelste was, maakte De Vries met de veertiende tijd een prima indruk. Door naar Q2 Ook in de eerste sessie van zijn allereerste F1-kwalificatie reed De Vries sterk. Met de wagen van Williams behoorde hij natuurlijk niet tot de snelsten, maar hij reed sneller dan teamgenoot Nicholas Latifi. De Vries eindigde de eerste sessie (ook wel Q1 genoemd) met de veertiende tijd, waarmee hij zich plaatste voor de tweede sessie. Latifi viel met de zestiende tijd net buiten de boot. Voor De Vries een enorme opsteker.

Verstappen troefde in de top ondertussen de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz af met een ijzersterke ronde. In Q2 ging De Vries in de laatste minuten voor een plekje in de derde sessie. Dat leek lang niet onmogelijk, totdat hij met zijn Williams-bolide de controle verloor in een bocht. Zodoende eindigde hij op de dertiende plek: onvoldoende voor Q3, maar meer dan voldoende om met een goed gevoel aan de start te staan bij de race van zondag. Verstappen reed in Q2 de derde tijd. Gridstraffen Verstappen wist van tevoren dat poleposition er in Monza niet in zat. Dat komt door een gridstraf van vijf plekken, die hij kreeg omdat er een aanpassing aan zijn motor is gedaan. Ook Carlos Sainz en Lewis Hamilton kregen flinke gridstraffen.

In de derde sessie was Verstappen minder snel dan Leclerc, die tot grote vreugde van het Italiaanse publiek in zijn Ferrari de snelste ronde afwerkte. Verstappen, na de race uitgefloten door het thuispubliek, was niet helemaal ontevreden. "Ik geniet van dit weekend en probeer morgen mijn weg naar voren te vinden."