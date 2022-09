Half miljoen tipgeld voor Tefaf-roof: 'Baat het niet, dan schaadt het niet'

Vandaag werd bekend dat een half miljoen euro is uitgeloofd voor de gouden tip over de sieradenroof tijdens de kunstbeurs Tefaf in Maastricht in juni. Hoewel het niet per se tot een oplossing van de zaak hoeft te leiden, kan een beloning wel helpen, zeggen experts. Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff deed onderzoek naar tipgeld bij vastgelopen zaken van zware misdrijven. "Het is een aanzienlijk bedrag, maar uit ons onderzoek bleek dat een hoog bedrag niet tot een oplossing van de zaak leidt. Ook niet als er hele hoge bedragen worden uitgeloofd, zoals de miljoen euro voor de gouden tip om de moordenaar te vinden van Tanja Groen door de stichting van Peter R. de Vries." Toch sluit hij niet uit dat de hoogte van het bedrag wel degelijk effect heeft. "We hebben het niet wetenschappelijk kunnen aantonen maar het zou zomaar zo kunnen zijn. Maar baat het niet, dan schaadt het ook niet." Volgens Brinkhoff gebruikt de politie tipgeld om twee redenen. "Vaak is het om ruis te creëren in het criminele milieu, waardoor mensen gaan praten of dat op een andere manier informatie verkregen kan worden." Het spoor bijster Of het wordt ingezet als laatste redmiddel. "Zoals bij cold cases als de moord op Tanja Groen. Het lijkt in het geval van de Tefaf-roof waarschijnlijker dat gehoopt wordt dat mensen informatie onderling gaan delen, want er zijn blijkbaar al namen genoemd." De kans is wel groot dat de gestolen juwelen niet meer de originele staat verkeren, zegt kunstdetective Arthur Brand. Toch valt het te verklaren dat die beloning nu en niet direct na de roof is uitgeloofd, zegt hij. "Dat juwelen uit elkaar worden gehaald is meestal wel het geval, maar je moet eerst de politie onderzoek laten doen." Over beloningen moet onderhandeld worden, zegt Brand. "Uiteindelijk hebben ze er nu dus toch voor gekozen. Dat kan betekenen dat ze een beetje het spoor bijster zijn en op zoek zijn naar een doorbraak in de zaak." Beelden van de juwelenroof:

Op deze beelden is te zien hoe vier mannen met een moker een vitrine vernielen en er vandoor gaan. Omstanders willen ingrijpen, maar een van de overvallers richt iets wat op een wapen lijkt op hen. - NOS

Brand denkt dat de politie wel weet wie de daders zijn. "Ze staan ook vrij goed op beeld en in De Telegraaf staat ook dat er al namen genoemd zijn." Maar met het inrekenen van verdachten is de zaak nog niet opgelost, zegt Brand. "Je kunt de dieven wel pakken, maar de buit is altijd een ander verhaal. Dat zien we met de gestolen kunst van Van Gogh en Frans Hals: de dieven zitten achter de tralies, maar de werken zijn nog steeds weg. Ook in dit geval is men bang dat de juwelen niet meer gevonden worden." De hoge beloning zegt in zijn ogen ook wat over de waarde van de juwelen. "De gele diamant zal zo'n tien tot twintig miljoen euro waard zijn. Nu is voor het eerst onthuld dat het om tien juwelen gaat, dus het kan niet anders dan dat het gaat over in totaal vijftien tot dertig miljoen euro, dus het is wel een behoorlijke buit geweest."

Quote Deze mannen gaan gepakt worden. De vraag blijft wel: waar is de gele diamant? Arthur Brand, kunstdetective