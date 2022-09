Drugsdeal leidt tot drie aanhoudingen in Amsterdam

In Amsterdam zijn gisteravond drie mannen aangehouden nadat agenten in burgerkleding getuige waren van een drugsdeal. De politie rukte massaal uit omdat een agent zich tijdens een van de aanhoudingen bedreigd voelde door een groep mensen.

Rond 21.00 uur zagen agenten in burgerkleding in de Da Costabuurt dat twee mannen met een drugsdeal bezig waren. Nadat de deal was afgerond, ging een van de agenten op de koper af en een ander op de verkoper.

De koper, een 41-jarige Brit, werd staande gehouden. Hij gaf toe dat hij verdovende middelen had gekocht en werd gearresteerd. Ondertussen liep de verkoper in de richting van een sportcafé aan de Bilderdijkstraat, waar hij staande werd gehouden door de tweede agent.

Groep richt zich tot agent

De verkoper sloeg op de vlucht en riep ondertussen om hulp. Voor het café werd hij door de agent gepakt. "Op dat moment staakte de man zijn verzet, maar stroomde de horecagelegenheid leeg", aldus de politie. De agent voelde zich genoodzaakt de verdachte los te laten, terwijl een groep van ongeveer vijftien personen zich tegen de agent richtte.

Omdat de agent zich bedreigd voelde, pakte hij zijn dienstwapen. Daarna rende de groep weer het café in, meldt NH Nieuws/AT5. Toen de politieagent om assistentie vroeg, zag hij dat enkele mannen weer naar buiten kwamen. Een van hen verdween met een vuurwapen in een portiek.

Daarop trok de agent opnieuw zijn wapen en vluchtte de man terug het café in. Toen meerdere agenten waren gearriveerd, werden de gasten van het café naar buiten gesommeerd.

De man die het wapen bij zich had, is aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man uit Amsterdam. De verkoper van de drugs, een 26-jarige Amsterdammer, werd even later ook aangehouden in een binnentuin aan de Bilderdijkkade.