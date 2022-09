'Ratko Mladic opgenomen in het ziekenhuis'

De Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic ligt in Den Haag in het ziekenhuis met een longontsteking en hartproblemen. Dat heeft zijn zoon Darko Mladic tegen het Russische persbureau Tass gezegd. Volgens hem is de toestand van zijn vader ernstig.

"Hij is opgenomen in het gevangenisziekenhuis met een longontsteking en een verzwakt hart", zegt Darko Mladic. "We kregen te horen dat het onderzoek nog aan de gang is en we worden op de hoogte gebracht als de resultaten binnen zijn. Men heeft ons beloofd dat we uiterlijk maandag de resultaten krijgen."

Volgens de zoon van Mladic is de medische behandeling van zijn vader ontoereikend en wordt de familie onvoldoende ingelicht over de gezondheid van de oud-generaal. Het is niet de eerste keer dat de zoon van Mladic hierover klaagt. In mei dit jaar deed hij bij het Russische persbureau Ria-Novosti ook al zijn beklag over de medische behandeling van zijn vader.

Genocide Srebrenica

Mladic zit een levenslange celstraf uit in het internationale detentiecentrum van de Scheveningse gevangenis. Hij werd door het internationale Joegoslavië-Tribunaal veroordeeld wegens onder meer volkerenmoord en oorlogsmisdaden.

De inmiddels 79-jarige Mladic was opperbevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen tijdens de oorlog in Bosnië, van 1992 tot 1995. Hij wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de genocide in de enclave Srebrenica in 1995. Onder bevel van Mladic brachten zijn manschappen in juli 1995 daar meer dan 8000 moslimmannen en -jongens om het leven. Het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat kon dat niet voorkomen.

