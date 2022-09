Oekraïense militairen boeken snel terreinwinst, Koepjansk ingenomen

Natalia Popova, een adviseur van het hoofd van de regionale raad van Charkov, heeft op sociale media een foto geplaatst van Oekraïense troepen in Koepjansk. Ook een journalist van de online krant Kiev Independent bevestigt op Twitter dat de Oekraïense troepen in Koepjansk zijn.

Koepjansk ligt ten zuidoosten van de stad Charkov en is een belangrijk knooppunt waar verschillende spoorrails en wegen samenkomen die Rusland gebruikt voor de bevoorrading van zijn troepen verder in het zuiden van Oekraïne. Met de herovering van Koepjansk sluit het Oekraïense leger die aanvoerroute af.

Het Oekraïense leger heeft belangrijke vooruitgang geboekt in het tegenoffensief tegen de Russische bezettingsmacht. Vanuit Kiev meldt de veiligheidsdienst dat Oekraïense eenheden de strategische plaats Koepjansk hebben heroverd op de Russen. De inname is onderdeel van een snelle opmars in door Rusland ingenomen gebied in de noordelijke regio Charkov. Oekraïne zou volgens president Zelensky inmiddels 50 kilometer zijn doorgedrongen in bezet gebied.

Het Oekraïense leger heeft volgens onbevestigde berichten ook de stad Izjoem, ten zuidwesten van Charkov, ingenomen. Meerdere Russische kanalen op chatapp Telegram melden dat de stad in handen van Oekraïense militairen is gevallen. Ook een Oekraïens parlementslid zegt op Twitter dat de militairen Izjoem hebben bereikt.

Ukrainian forces entered Izum, the strategic town in Kharkiv region. Unbelievable. In spring Russians spent 1 month to take it. Now it took halfday to liberate it. It’s real new Tsushima

Izjoem is volgens experts een belangrijk logistiek punt voor het Russische leger in de oostelijk gelegen Donbas.

Snelste opmars sinds maart

De afgelopen dagen hebben de Oekraïners in het noordoosten grote terreinwinst geboekt. Het is de snelste Oekraïense opmars sinds het leger in maart de Russen rond de hoofdstad Kiev wist te verjagen.

In zijn dagelijkse videotoespraak zei president Zelensky dat ten minste 30 plaatsen zijn bevrijd in de regio Charkov. "Ons leger, inlichtingeneenheden en veiligheidsdiensten vechten in verschillende operationele gebieden. Ze doen dat met succes", zei hij.

Rusland erkent dat zijn frontlinie in Charkov is verzwakt. Het hoofd van de door Rusland geïnstalleerde regering in het bezette deel van de provincie omschreef de opmars als een overwinning door Oekraïne en riep burgers in steden op om te vluchten.

Verrast

Vorige week maandag kondigden de Oekraïense troepen in het zuiden van Oekraïne een offensief aan in de richting van de havenstad Cherson. Korte tijd later begon het offensief in het noordoosten.

Volgens Oost-Europadeskundige Bob Deen lijkt het erop dat de Oekraïners de Russen hebben verrast en dat ze er gebruik van hebben gemaakt dat er veel troepen verplaatst zijn. "Oekraïne is al langer bezig met een offensief richting Cherson (in het zuiden) en de Russen hebben hun troepen daar versterkt. Daardoor zijn ze minder sterk in het noordelijke front bij Charkov", zei hij eerder over het tegenoffensief.