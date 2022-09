Charles III formeel uitgeroepen tot koning

Charles III is vandaag formeel uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurde op een bijeenkomst van de Accession Council (Toetredingsraad) in St. James's Palace in Londen.

De afkondiging van de naam van de koning door de zogenoemde Privy Council is slechts een ceremoniële stap. Feitelijk is Charles al koning sinds zijn moeder overleed. Bij de ceremonie in Londen waren prins William en koningin-gemalin Camilla aanwezig. In de raad zitten onder anderen leden van het Hogerhuis, ministers van Staat en vertegenwoordigers van de stad Londen.

De ceremonie bestaat uit twee delen. In het eerste deel werd het overlijden van Elizabeth aangekondigd en werd de officiële vorstennaam van Charles bevestigd: Charles III. De koning was bij dit deel van de ceremonie niet aanwezig.

William en Truss tekenen proclamatie

Vervolgens tekenden onder anderen prins William en premier Truss de proclamatie. De ceremonie werd gadegeslagen door onder anderen oud-premiers Brown, May en Johnson.

In het tweede deel van de ceremonie sprak Charles de aanwezigen toe. Hij bevestigde het overlijden van zijn "geliefde moeder, de koningin" en zei dat "de hele wereld meeleeft met het onherstelbare verlies dat wij allen hebben geleden".

Hij prees de daden van zijn moeder en zei haar inspirerende voorbeeld te volgen "in het handhaven van de grondwet en het zoeken naar vrede, harmonie en voorspoed voor de mensen van deze eilanden en de andere gebieden overal ter wereld".

Tot slot werd het koningschap van Charles III vanaf het balkon van het paleis geproclameerd voor het oog van toeschouwers. Tegelijkertijd werden saluutschoten afgevuurd op meerdere plekken in het land ter ere van de koning.