Natuurlijk herinnert Stöve zich de dag nog waarop ze Queen Elizabeth ontmoette

Tijdens die ene singlefinale moest ze onder het toeziend oog van de donderdag overleden Queen haar meerdere erkennen in Virginia Wade, tot op de dag van vandaag de laatste Britse winnares in het enkelspel op het Londense gras.

Stöve, 77 jaar inmiddels en woonachtig in het Belgische Brasschaat, blikt nog altijd met alle liefde terug op haar fraaie carrière. Onder meer tien grandslamtitels won ze, allemaal in het dubbelspel.

"Ze heeft me de prijs gegeven. Ik weet alles nog goed, vooral omdat het mijn topjaar was. Voor me stond een kleine dame. Heel hoffelijk, echt een superlady", herinnert Stöve zich die zomerdag in 1977 nog goed. "Maar lang heb ik niet met haar gepraat, hoor."

Een bijzondere dag was het dus, in meerdere opzichten. Slechts vier keer bezocht Elizabeth het tennistoernooi van Wimbledon in de ruim zeventig jaar dat ze koningin was.

"Dat was wel wat, natuurlijk. Ze kwam speciaal voor het honderdjarige jubileum van Wimbledon, met hoed en al", vertelt Stöve. "De delegatie van het koningshuis werd wel helemaal afgeschermd. Ze kregen hun plek op de tribune en werden rondom de wedstrijd vermaakt."

Voor de ceremonie werd ze naar beneden geleid, over de rode loper kwam ze aanlopen om Stöve een medaille te overhandigen. "Ze zal, denk ik, vooral blij geweest zijn dat Wade de finale van me had gewonnen."

"De uitreiking ging voor mijn gevoel heel snel voorbij. En je bent op dat moment vooral teleurgesteld over de wedstrijd. Daarom kan ik me ook niet goed herinneren of ze nog wat tegen me gezegd heeft. Misschien wel iets als: sorry dat je verloren hebt. Maar dat fantaseer ik er nu zelf bij..."