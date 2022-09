Basketbalbondscoach Buscaglia weg na teleurstellend EK

Maurizio Buscaglia is niet langer de bondscoach van de Oranje-basketballers. De 53-jarige Italiaan en de Nederlandse Basketball Bond hebben na de uitschakeling van de mannenploeg op het EK besloten uit elkaar te gaan.

Buscaglia, die nog een contract had tot en met 2023, werd in 2019 aangesteld als opvolger van Toon van Helfteren. Onder zijn leiding plaatste Nederland zich voor de tweede keer in 32 jaar voor het EK. Oranje verloor echter alle vijf de groepswedstrijden en bleef derhalve ver verwijderd van de tweede ronde.

WK-kwalificatie

Voor de komende WK-kwalificatieduels wordt een interim-bondscoach aangesteld. "Dit geeft de NBB de tijd om het profiel van de definitieve bondscoach te baseren op basis van de uitkomsten van het Masterplan Topsport Basketball dat eerder deze maand werd opgestart", aldus de bond.