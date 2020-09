'Boefje' Teze is de verrassing bij PSV: 'Geen toptalent, wel harde werker'

Jordan Teze - Getty Images

PSV staat aan de vooravond van het rehabilitatieseizoen dat de club successen en een frisser imago moet bezorgen. Het chagrijn van de Mark van Bommel-periode is verdwenen en het onbekende, verwachtingsvolle avontuur wacht onder leiding van Roger Schmidt. Kan PSV gaan verrassen met het ondertussen veelbesproken 'Vollgasfussball' van de Duitse trainer? De voorbereiding van de Eindhovenaren was de afgelopen weken niet overtuigend, met wisselvallige resultaten. Maar de uitslagen deerden Schmidt en consorten niet veel. In hun ogen moet de PSV-selectie de voetbalfilosofie onder de knie krijgen. Zondagmiddag in en tegen Groningen moet blijken in hoeverre de groep daarin al is geslaagd. Kans gegrepen Jordan Teze lijkt in ieder geval verrassend in de smaak van trainer Schmidt te vallen. De 20-jarige geboren Groninger (maar in Roosendaal opgegroeid) kreeg in de voorbereiding veel speeltijd als centrale verdediger en greep die kans met beide handen aan, ook omdat bij PSV het aantrekken van een nieuwe centrale verdediger uitbleef.

Jordan Teze neemt op de training een vrije trap, boezemvriend Cody Gakpo kijkt toe - AFP

De snelheid en wendbaarheid van Teze blijken voor Schmidt een belangrijk aspect, aangezien de trainer PSV met veel ruimte in de rug wil laten voetballen. De jeugdinternational, hij doorliep alle nationale jeugdelftallen en speelde inmiddels drie keer voor Jong Oranje, heeft met zijn eigenschappen dan ook een streepje voor op de langere, ietwat houterige Timo Baumgartl, die afgelopen seizoen voor 10 miljoen euro van VfB Stuttgart werd gehaald. Baumgartl miste daarnaast door fysiek ongemak een klein deel van de voorbereiding. 'Geen toptalent, wel harde werker' "Het verrast me niet dat Jordan nu ineens de stap maakt. Hij is een atletische, positieve en betrouwbare jongen", weet Geert Brusselers, die in het seizoen 2016/2017 de coach van Teze was bij PSV onder-19. "Jordan behoorde vroeger niet tot de toptalenten van PSV, maar is wel altijd heel hard blijven werken. Hij heeft alles wat een moderne voetballer nodig heeft."

Jordan Teze (links) viert met Ludovit Reis en doelpuntenmaker Myron Boadu de 2-0 voor Jong Oranje tegen Jong Noorwegen - Pro Shots

Volgens Brusselers, momenteel zelf vanuit Spanje werkzaam voor de voetbalbond van Saudi-Arabië, heeft een goede mentale begeleiding bijgedragen aan de ontwikkeling van Teze als prof. "In mijn periode begon Jordan te beseffen wat er echt nodig was profvoetballer te worden. Hij was soms nog een dromer, maar mede dankzij de begeleiding vanuit PSV heeft hij de volgende stap weten te maken. Het maakte hem bewuster." Stap gezet Volgens Brusselers is ook Van Bommel, daar duikt zijn naam weer op, verantwoordelijk geweest voor de gestage opmars van Teze in de PSV-opleiding. "Het zat voor Jordan mee dat Mark van Bommel het aandurfde om veel jeugdspelers de stap te laten maken naar de A-selectie. Dat gebeurde onder Phillip Cocu toch een stuk minder. Van Bommel had vertrouwen in die jonge jongens: kijk maar naar Ihattaren, Malen, Gakpo, Sadílek en ook Jordan. PSV gaat daar in de toekomst van profiteren."

Geert Brusselers in december 2015 als trainer van PSV onder-19 - Pro Shots

De goedlachse Teze, die sinds 2007 de jeugdopleiding van PSV heeft doorlopen en dat grotendeels met boezemvriend Cody Gakpo deed, viel twee jaar geleden al eens op door als 18-jarig ventje PSV buiten de lijnen te helpen tijdens de voorronde van de Champions League. Hij gooide toen als reservespeler in de uitwedstrijd tegen BATE Borisov een tweede bal in het veld om tijd te rekken voor PSV, dat toen een 3-2 voorsprong verdedigde. Het leverde Teze een gele kaart op. Brusselers: "Haha, ja dat was wel typisch iets voor Jordan. Je kan hem als een 'boefje' omschrijven. maar in de goede zin van het woord. Hij zorgt voor een leuke sfeer. Hij is echt geen rebel."