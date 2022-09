Ferrari wil tifosi na flaters trakteren op zege, maar topsnelheid is zorgenkind

Het liep anders. Na een voortvarende, veelbelovende seizoensstart is Ferrari gedeclasseerd door Red Bull Racing. De equipe van Max Verstappen en Sergio Pérez won dit seizoen al elf keer en kan Ferrari dit weekend in eigen huis vernederen. Hoewel beide Bulls door gridstraffen niet voorin starten, zijn ze verre van kansloos. De topsnelheid -voorheen de achilleshiel - is dit jaar hun voornaamste wapen.

Vier zeges in vijftien grand prix-weekends. Er waren seizoenen dat Ferrari daar best content mee was, maar dit jaar is het een ander verhaal. De iconische renstal schreef 2021 al snel af om dit jaar pijlsnel uit de startblokken te komen en voor de titel te gaan. Dat leek vruchten af te werpen.

De Grand Prix van Italië begint zondagmiddag om 15.00 uur en is live te volgen in Langs de Lijn op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting is vanaf 17.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app.

Sainz' teamgenoot Charles Leclerc blijft ook in Monza stug volhouden dat hij de strijdbijl niet begraaft, maar hij kan zijn eigen oneliners inmiddels dromen. "We leren van onze fouten en groeien elk weekend. We zijn bijna op elk circuit competitief. Het moet weer een keer onze kant op vallen. Zolang er een theoretische kans is om kampioen te worden blijf ik daarin geloven."

De coureurs worden er onderhand radeloos van. "In Zandvoort ging alles mis wat mis kon gaan...", blikt Carlos Sainz terug op zijn Dutch Grand Prix; een domper door twee desastreuze pitstops. "Ik heb me ingehouden op de boordradio en bij de interviews na de race. Ik had stevig van leer kunnen trekken, maar daar schieten we niks mee op. We moeten analyseren wat er mis ging en waarom."

Een thuiszege in snelheidstempel Monza is voor Ferrari een gedroomd doekje voor het bloeden, maar de geplaagde stal kampt met tegenwind, tegenslagen, pech en blunders. Het lukt Ferrari dit jaar nauwelijks om een vlekkeloos raceweekend neer te zetten.

De realiteit is dat zowel Leclerc als zijn renstal verslagen is. Max Verstappen heeft zijn rivaal uit Monaco inmiddels op een astronomische achterstand gezet en ook in het WK voor constructeurs delen de Bulls de lakens uit. Ferrari strijdt niet langer voor de titel; de Scuderia moet inmiddels zelfs in de spiegel kijken om de gestage opmars van Mercedes te pareren.

Leclerc weet wat de tifosi verwachten. Een zege, bij voorkeur zelfs een een-twee. "Ik voel de torenhoge verwachtingen en merk dat Milaan en de wijde omgeving van de stad achter Ferrari staat. Ze willen ons zondag het liefst naar de zege schreeuwen."

Pressie gepaard met passie

Last heeft hij niet van de pressie die gepaard gaat met die passie. "Natuurlijk is er druk en voel ik de hectiek. Het is een gekke week, maar die massale steun motiveert me juist. Ik probeer er vooral van te genieten, hoewel het soms wat lastig is om mijn hotel uit te komen."

Leclerc is somber over zijn zegekansen in de 'Temple of Speed'. "Op papier wordt het een moeilijke race. Dit circuit past niet echt bij onze auto. We zijn goed in de bochten, maar daar hebben we er hier niet genoeg van. We verliezen het hele jaar al terrein op de rechte stukken en dat is hier niet te compenseren."

"We moeten ook oppassen voor Mercedes, maar ik hoop op een positieve verrassing. We hebben veel tegenslag gehad, misschien zit het nu een keer mee. Aan het circuit zal het niet liggen. Ik ben dol op Monza. Ik geloof dat ik hier in 2014 mijn eerste autorace won."