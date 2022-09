Graanprijzen dalen alweer, maar brood blijft duur

Na het begin van de oorlog in Oekraïne werd tarwe snel duurder, maar sinds kort daalt de prijs weer enigszins. Nu kost 1000 kilo tarwe circa 320 euro, tijdens de piek in mei was het graan zo'n 120 euro duurder.

De graanprijs zit weliswaar nog niet op vooroorlogs niveau, maar merk je in de winkel nu al iets van de prijsdaling bij de aankoop van brood en andere graanproducten?

Tot eind vorig jaar was een tarweprijs van 150 tot 200 euro per ton gangbaar. Maar in januari en februari van dit jaar steeg de prijs tot 290 euro en sinds de zomer kost tarwe tussen de 315 en 350 euro per ton.

De prijzen schoten omhoog na de Russische invasie in Oekraïne, eind februari. Daardoor was het niet langer mogelijk om vanuit Oekraïne, een wereldwijde graanexporteur, grote ladingen tarwe te verschepen.

Graanakkoord

"Maar zelfs voor de oorlog was de graanprijs al gestegen door covid-19", zegt Jan Willem Baas, voorzitter van het Comité van Graanhandelaren. Voor de pandemie zat de prijs op zo'n 170 euro per ton.

Sinds het graanakkoord dat in juli is gesloten tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Naties, wordt er weer graan geëxporteerd vanuit Oekraïne. Daardoor is de prijs enigszins gezakt.

De prijsdaling heeft volgens Thijs Geijer, econoom van voedsel en landbouw bij ING, ook te maken met gunstige oogstverwachtingen in Noord-Amerika en Rusland en de verwachting dat de wereldwijde vraag iets zal dalen.