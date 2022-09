Alcaraz en Ruud naar finale US Open, waar nummer-één-positie op het spel staat

Carlos Alcaraz heeft de finale van de US Open bereikt door Frances Tiafoe met 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-3 te verslaan. In de finale treft hij de Noor Casper Ruud, die zich ontdeed van Karen Chatsjanov. Er staat zondag in de finale, naast het prijzengeld van 2,6 miljoen euro, veel op het spel voor de finalisten in New York. Beiden kunnen hun eerste grandslamtoernooi op hun palmares bijzetten. Bovendien zal de winnaar Daniil Medvedev aflossen als de nummer één van de wereld. Wint Alcaraz de finale, dan is hij de tweede tiener die de titel pakt sinds het begin van de 'open era' in 1968. Ook Pete Sampras was 19 toen hij in 1990 z'n eerste van vijf titels veroverde in New York.

Carlos Alcaraz prijst Frances Tiafoe - Reuters

In onderlinge ontmoetingen staat het 2-0 voor Alcaraz, die Ruud vorig jaar op het gravel van Marbella versloeg en dit jaar de sterkste was in de finale van het masterstoernooi in Miami. Vierde matchpoint is raak De Spanjaard moest er wel hard voor werken om de finale te halen. Hij had 4,5 uur nodig om Tiafoe te verslaan, nadat hij in de vorige ronde al bijna 5,5 uur op de baan had moeten staan in zijn partij tegen Jannik Sinner. Hij en de 26-jarige Amerikaan maakten er een mooie partij van. Tiafoe pakte de eerste en vierde set na een tiebreak, waarvan hij er dit toernooi acht won en geen een verloor. Uiteindelijk maakte Alcaraz iets meer winners (59 om 51) en was zijn opponent slordiger (52 om 37 afzwaaiers). In de vierde set werkte Tiafoe een matchpoint en in de vijfde een break achterstand weg. Op het vierde wedstrijdpunt was het echter raak voor de Spanjaard.

Casper Ruud viert zijn zege op Karen Chatsjanov - Reuters