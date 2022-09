Hoe één woord Ajax-icoon Van Basten recht in het hart trof: 'Pannenkoek!'

Het publiek begint te morren in de Arena. Veel fans vertrekken voortijdig: als het laatste fluitsignaal klinkt, is het stadion al grotendeels leeg. Bij de hoofdtribune meldt een Ajax-fan zich op de eerste rij, wachtend op het moment dat Van Basten van het veld stapt.

Het is januari 2009 als Ajax in eigen huis verliest van Heerenveen. Trainer Marco van Basten moet in Amsterdam voor de eerste landstitel sinds 2004 zorgen, maar is door de tweede nederlaag op rij al direct na de winterstop kansloos.

Het is niet het cynisme. Het zijn niet de armgebaren, het kloppen op de borst. Het is niet de intense blik. En ook niet het Amsterdamse accent. Nee, het is dat ene woordje: pannenkoek.

Na de nederlaag in eigen huis tegen sc Heerenveen is de maat voor deze Ajax-fan vol. Zijn club gaat opnieuw geen kampioen worden en dat neemt hij trainer Marco van Basten kwalijk. - NOS

"Normaal gaan de dingen die vanaf de tribunes worden geroepen op in een hoop kabaal. Nu stond hij daar, in zijn uppie, op een prominente plek en sprak hij recht tegen Van Basten. Dat maakte het allemaal dramatischer."

"Die emotie kwam denk ik ook omdat hijzelf het gevoel had van: misschien heeft die man ergens wel gelijk. Waar anderen misschien zouden denken: bekijk het even lekker, trekt Marco zich toch dingen aan. Ik vond het vooral heel rot voor hem."

"Ik voelde wel een soort plaatsvervangende schaamte. Al is de term pannenkoek niet heel kwetsend, leuk is het natuurlijk niet." Van Basten, dan bezig aan zijn eerste baan als clubcoach, is volgens Endt behoorlijk aangedaan.

De toeschouwer blijkt een paar jaar terug nog te hebben gewerkt als keukenzetter in Amsterdam. Een oud-collega omschrijft hem als een 'rare vogel, een flierefluiter', die inmiddels alweer jarenlang uit beeld is.

Het is onduidelijk wie precies de supporter is die Van Basten in al zijn emotie uitmaakt voor pannenkoek. Navraag bij verschillende supportersverenigingen uit die tijd levert niets op. Hij was geen bekend gezicht.

"Juist omdat het zo onschuldig is, zo gewoon. Omdat het zo'n lullig woord is. En dat maakte het uitermate pijnlijk: die vent had geen ongelijk. Het was een voltreffer van die jongen", valt er verder te lezen in de autobiografie.

Pas in zijn biografie Basta uit 2019 gaat Van Basten in op het incident. "Het woord pannenkoek zal voor mij nooit meer hetzelfde klinken. Je zou zeggen: hoe erg is dat? Een onschuldig, bijna ludiek woordje. Maar op de een of andere manier trof hij me met dat woord."

Van Basten voelt zich na de nederlaag in de Arena machteloos. "Of je nou verstand van voetbal had of niet. Of je nou drie Europa Cups en drie Gouden Ballen had gewonnen of niet. Het maakte niets meer uit."

"Pannenkoek. Erger kon iets me op dat moment niet raken. Ik voelde me ook echt een pannenkoek", geeft hij in Basta toe.

Ontslag bij Ajax

Met de kennis van nu staat het bekende fragment symbool voor de trainerscarrière van Van Basten. Waar hij als voetballer het onmogelijke mogelijk kon maken (denk maar aan weergaloze volley in de EK-finale van 1988), schoot hij als trainer tekort.

En Van Basten zelf is de eerste die dat zal beamen. Nog geen vier maanden later levert hij zijn contract als hoofdtrainer van Ajax in. Hij geeft als belangrijkste reden op dat hij de gestelde doelen niet heeft gehaald en niet het gevoel heeft dat hij het seizoen erop beter zou doen.