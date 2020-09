Afzettingsprocedure tegen van corruptie verdachte Peruaanse president

Het Congres in Peru is een afzettingsprocedure begonnen tegen president Vizcarra. Hij wordt verdacht van corruptie en het verdoezelen daarvan.

Vizcarra zou met publiek geld een zanger hebben betaald om regeringsgezinde boodschappen te verspreiden onder zijn publiek. Deze zanger, met de artiestennaam Richard Swing, zou daar omgerekend ruim 40.000 euro voor hebben gekregen.

De Peruaanse oppositie kwam deze week met audio-opnames. Daarop was te horen dat Vizcarra met zijn assistenten overlegt over hoe ze de contacten en betalingen aan de zanger konden verbergen.

65 Congresleden hebben nu gestemd voor het opstarten van een afzettingsprocedure; er waren minimaal 52 stemmen voor nodig. Ze vallen vooral over de timing van het mogelijke misbruik van publiek geld: veel Peruanen worden financieel hard getroffen door de coronacrisis.

Vizcarra spreekt van 'complot'

Komende week wordt gedebatteerd over de vraag of Vizcarra moet aftreden. Vizcarra weigert om zelf op te stappen. Volgens de president is het allemaal een "complot om de regering te destabiliseren". Hij zegt Richard Swing wel te kennen, maar had naar eigen zeggen geen weet van betalingen aan de zanger.

Saillant is dat Vizcarra in 2018 aan de macht kwam, nadat toenmalig president Kuczynski was afgetreden na verdenkingen van corruptie. Volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen in Peru; Vizcarra heeft al aangekondigd zich dan niet verkiesbaar te stellen.