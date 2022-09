'De nieuwe Merckx' kan belofte inlossen, op de berg waar het voor Dumoulin misging

Nu, ruim vijf jaar later, staat dat talent op het punt om de belofte in te gaan lossen. Remco Evenepoel moet in de Vuelta nog twee etappes overleven om de eerste Belg te worden in 44 jaar tijd die een grote ronde op zijn naam schrijft.

April 2017. In een bus richting een Europese wedstrijd van voetbalclub Anderlecht zitten de boezemvrienden Eddy Merckx en Paul van Himst, grootheden in de Belgische sportwereld, wat te keuvelen over wielrennen. "Er zit me nu toch een wielertalent aan te komen..."

Dit weekeinde is de Vuelta live te volgen bij de NOS. Etappe 20 is zaterdag van 14.00 tot 17.50 uur te zien op NPO 1 en NOS.nl, Een dag later is de slotrit, met een late finish in Madrid, te zien via NOS.nl van 17.10 tot 20.30 uur.

Maar woensdag verdween in België de grootste angst voor dat scenario met het uitvallen van Primoz Roglic, de enige overgebleven echte concurrent van Evenepoel. Enric Mas is sindsdien de nieuwe nummer twee. Hij staat al op meer dan twee minuten.

"Evenepoel moet zaterdag de berg over waar Tom Dumoulin in 2015 de rode trui verloor", kent Coorevits zijn klassiekers.

"Hij werd in 2018 wereldkampioen bij de junioren in Oostenrijk en de manier waarop hij dat deed, was Merckxiaans te noemen. Hij lag op achterstand, kwam terug en reed iedereen op minúten. A new star was born. Nou, zijn wij een commerciële zender. We proberen alles breed te brengen, ook voor de vrouw in de sofa. En we hebben die jongen toen meteen live bij ons in de studio gezet. Hij en zijn vriendin. Sindsdien zijn we niet gestopt hem te volgen."

'A new star was born'

Toen het nieuws over Roglic bekend werd, riep de thuisgemeente van Evenepoel prompt zijn burgers op om werkelijk alles rood te kleuren. Of het nou "huis, klas, winkel of straat" is.

Vamos!! So proud to win a GT mountain stage in my red jersey! 🔴🇪🇸🥇 Teamwork makes the dream work, thank you to everyone for the support and all the hard work today!! 🐺💙🔥 #TheWolfpack pic.twitter.com/sKXtOtSoH3

Er kwam in 2020, hij was net twintig lentes jong, een documentaire over hem genaamd 'Ik ben Remco'. "We volgden hem dat jaar achter de schermen. En we waren er ook bij op die bewuste dag dat hij in de Ronde van Lombardije het ravijn indook. Een moment waarop heel het land zijn adem inhield."

Populariteit

"We hebben uiteindelijk twee jaar lang video's en documentaires uitgezonden. Dat scoorde ontzettend goed. Het zit achter een betaalmuur, ik ga de exacte cijfers niet geven, maar mede daardoor weten we dat de populariteit van Remco en ook Wout stilaan vergelijkbaar is met die van de Rode Duivels."

"Dus we hebben een geschiedenis met hem. En nu, eindelijk, is hij op het niveau waar hij volgens velen al eerder had kunnen acteren."