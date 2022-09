Waar komt de snelle opmars van Oekraïne vandaan?

Het Oekraïense leger is bezig aan een snelle opmars in het noordoosten van het land. Volgens president Vlodimir Zelensky is daar en in het zuiden van Oekraïne in een week tijd al duizend vierkante kilometer grond op de Russen terugveroverd. Waar komt die plotselinge aanvalskracht vandaan?

"Als je één ding kunt zeggen over de afgelopen maanden is het dat Oekraïne steeds sterker is geworden", zegt Peter Wijninga, veiligheidsexpert van het Haags Centrum voor Strategische Studies. "Ze hebben steeds meer mensen gemobiliseerd en steeds meer wapens gekregen. Dat er een offensief zou komen was duidelijk, maar dat het nu ook in het noordoosten bij Charkov gebeurt is bijzonder."

Diepe aanval

In het zuiden van het land is het Oekraïense leger al ongeveer een week bezig met een tegenoffensief. "Daar is de strategie: aanvallen op een breed front", zegt Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. "Oekraïne zei zelf: verwacht geen snelle opmars."

Bij dit nieuwere offensief in het noordoosten past Oekraïne een andere strategie toe: een diepe aanval op een smal front. "Vanwege de focus op het zuiden had Rusland in het Noorden nog slechts een dunne verdedigingslijn", zegt Osinga. "Oekraïne heeft dat herkend en daarop ingespeeld."

Tegelijkertijd heeft het Oekraïense leger hiermee de nek uitgestoken. "Ze moeten dit herwonnen gebied nu wel verdedigen, anders kunnen de ver doorgedrongen militairen bijvoorbeeld afgesneden raken", zegt Osinga. "Dat getuigt ook van zelfvertrouwen. Blijkbaar zijn de Oekraïners ervan overtuigd dat ze genoeg artillerievermogen hebben om een tegenaanval af te slaan."