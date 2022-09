Wekdienst 10/9: Aantreden Charles bekrachtigd • Tijdelijk azc opent in Groningse Zoutkamp

Goedemorgen! Vandaag wordt het aantreden van koning Charles officieel bekrachtigd en in Zoutkamp opent een tijdelijk azc om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

We beginnen met het weer: Het wordt een buiïge dag, vooral in het zuiden. In het noorden is ook plaats voor de zon. Vanmiddag vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 20 graden. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is meest matig.