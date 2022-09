'Half miljoen euro tipgeld voor Tefaf-kraak'

Er wordt een beloning van een half miljoen euro uitgeloofd voor de gouden tip over de brutale sierradenroof tijdens de Tefaf afgelopen juni. De Telegraaf schrijft dat de verzekeraar het recordbedrag aan tipgeld uittrekt om de juwelen terug te krijgen. Een woordvoerder van het schade-expertisebureau Charles Taylor Adjusting zegt in de krant ervan uit te gaan dat de Pink Panther-bende achter de kraak zit. "De typische kleding, de werkwijze, de snelheid, de professionaliteit", somt hij de redenen voor zijn vermoeden op. "Ze hebben voor zover ik kan zien geen fout gemaakt."

De Pink Panthers is de naam die Interpol gegeven heeft aan een internationaal opererend verband van enkele tientallen criminelen die zich hebben gespecialiseerd in het roven van dure juwelen. De naam is afkomstig van de komische misdaadfilms met inspecteur Clouseau, waar een juwelendief met dezelfde naam in voorkomt.

Vier mannen hadden het op de vierde dag van de internationale kunstbeurs voorzien op vitrines met kostbare juwelen. Met bruut geweld werd het veiligheidsglas kapotgeslagen, terwijl met wapens omstanders op afstand werden gehouden. Kort na de geweldsuitbarsting vluchtten de daders met hun buit:

Op deze beelden is te zien hoe vier mannen met een moker een vitrine vernielen en er vandoor gaan. Omstanders willen ingrijpen, maar een van de overvallers richt iets wat op een wapen lijkt op hen. - NOS

Tegen De Telegraaf zegt de schade-expert voor het eerst dat er tien sierraden zijn gestolen, waaronder een collier met een gele diamant van 114 karaat. Over de waarde van de buit laat hij zich niet uit. De expert heeft goede hoop dat de daders kunnen worden opgepakt. Hij vermoedt dat ze in de buurt van Maastricht hebben overnacht, omdat ze op twee dagen voor de kraak de beurs hebben verkend. Bovendien zijn er duidelijke foto's van de mannen genomen. "Mensen moeten ze herkend hebben."

Afbeelding ter illustratie - Politie.nl

De politie wil niet speculeren over een pakkans omdat het onderzoek nog loopt. Wel zegt een woordvoerder tegen de krant: "We zijn niet ontevreden en positief gestemd over de ontwikkelingen binnen het onderzoek."