Máxima had 'heel goede discussie' over abortus in Texas

Koningin Máxima heeft een "heel goede discussie" gehad over abortus met de gouverneur van Texas, zei ze in een gesprek met de pers aan het einde van een werkbezoek in de VS. De Amerikaanse staat voerde vorig jaar bijzonder strenge wetgeving in, waardoor zorgpersoneel levenslang kan krijgen voor een zwangerschapsonderbreking.

In het gesprek met de gouverneur benadrukte de Nederlandse delegatie het belang van keuzevrijheid voor vrouwen. "Daar staan wij helemaal achter", onderstreepte Máxima tegenover de pers.

Máxima ontmoette de Republikeinse gouverneur donderdag samen met minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel. "We spraken over onze gedeelde geschiedenis en de economische kansen over en weer", twitterde de minister over het gesprek, "maar ook over het belang dat Nederland hecht aan het recht op veilige abortus".

Laarzen

Abbott reageerde kort op de vraag van Schreinemacher over abortus in zijn staat. "We hechten veel belang aan de veiligheid en gezondheid van de moeder, maar ook aan de veiligheid en gezondheid van de baby." Kort na dat antwoord ging de ontmoeting achter gesloten deuren verder.

In een persbericht over de ontmoeting zweeg Abbott zelf over het onderwerp. Hij benadrukte vooral de economische kansen die het gesprek had geboden. Ook schreef hij over de Texaanse laarzen die hij Máxima cadeau had gedaan.