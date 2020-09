GP-winnaar Gasly kan terugkeer naar Verstappens team voorlopig vergeten

Gasly leek bij Alpha Tauri (de nieuwe naar van het team van Toro Rosso, red.) veroordeeld tot anoniem meedraaien in de middenmoot, maar door zijn sensationele zege in de Grand Prix van Italië is hij plotsklaps een wereldster. Dat is even wennen. "Ik besef nog niet wat er is gebeurd. Iedereen wil wat van me. Ik weet nu wat er op je af komt als je een F1-race wint. Geen seconde voor mezelf. Ik was doodop", zegt de Fransman.

Nederlandse Formule 1-volgers kenden hem al als de geknakte teamgenoot van Max Verstappen in 2019: Pierre Gasly liet met zwakke optredens vooral zien dat Verstappen de baas was. Halverwege vorig seizoen werd de 24-jarige Fransman door Red Bull Racing aan de kant gezet en ingeruild voor Toro Rosso-rijder Alexander Albon.

Gasly erkent dat de overwinning smaakt naar meer. "Natuurlijk wil ik in de snelste auto zitten, races winnen en kampioen worden. Dat is het doel en zal het altijd blijven."

Hamvraag is wat de zege Gasly brengt op de F1-transfermarkt. Met een terugkeer naar Verstappens team is hij naar eigen zeggen niet bezig. "De teamleiding heeft me gefeliciteerd en berichtjes gestuurd. Ze zijn blij voor me, maar we hebben niet echt over mijn toekomst gepraat. Geen tijd."

Gasly heeft met de zege zijn gram gehaald. Wat bij topteam Red Bull niet lukte, gebeurde bij Alpha Tauri alsnog. Eerherstel, beseft de ex-teamgenoot van Verstappen. "Bijzonder dat ik het met dit team doe. We hebben zelfs niet de snelste auto van het middenveld. Als niemand het verwacht, is een zege extra mooi." De gedegradeerde Fransman is herrezen. "Ik voel me thuis bij Alpha Tauri. Een warme, gemotiveerde familie die grote stappen zet. De auto past beter bij me en wordt steeds sneller."

Voorlopig zit de deur bij Red Bull Racing voor Gasly potdicht. "Pierre doet het goed en heeft zijn zelfvertrouwen terug. Prachtig, maar wij richten ons op Albon", zegt teambaas Christian Horner. "Alex krijgt alle kansen om zijn toekomst hier veilig te stellen. Er zijn wat probleempjes met de auto. Als we dat oplossen komt hij hopelijk beter uit de verf. We besluiten later dit jaar wat we doen."

Ook het raceweekend in België eind augustus was mentaal zwaar. Op het circuit van Spa-Francorchamps kwamen herinneringen boven aan zijn in 2019 verongelukte jeugdvriend: Formule 2-coureur Anthoine Hubert. Het beeld van Gasly die met een boeket geëmotioneerd de steile bochten Eau Rouge en Raidillon beklimt spreekt boekdelen.

Gasly had een heftige tijd achter de rug. Een inbraak in zijn woning in Normandië beroofde hem van een groot deel van zijn eremetaal en waardevolle autosportmemorabilia: helmen, speciale horloges en race-overalls. "Alles is overhoop gehaald. Sommige mensen hebben geen normen en waarden. Schande."

Felicitaties kwamen uit de hele wereld. Familie, vrienden, andere topsporters. Ja, zelfs van 'monsieur le president'. Ik zag een gemiste oproep, maar gelukkig belde Emmanuel Macron nogmaals. Mooie woorden in een erg intense tijd. Het was magisch, maar nu moet ik me alweer focussen op de volgende grand prix. Ik zit in een achtbaan."

De 109de grandprixwinnaar in de F1 beleeft een hectische week. Meteen na het vallen van de vlag in Monza werd hij bedolven onder de gelukwensen. "Een gekkenhuis. Mijn telefoon ontplofte. Ik sliep in mijn appartement in Milaan en heb de race 's nachts nog vijf keer gereden. Toen ik wakker werd, lachte de beker me toe. Heerlijk. Bij de koffie rinkelde de telefoon alweer. De nieuwe werkweek."

Geen wonder dat bijna iedereen Gasly de verrassende zege in Monza gunt. Maar er is nog een reden, merkt de Fransman. "Ik hoor vaak dat het verfrissend is: Carlos Sainz, Lance Stroll en ik op het podium. De jonge garde. Drie middenmoters in plaats van Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen. Precies wat de Formule 1 keihard nodig heeft. Voorspelbaarheid is dodelijk."

Tijdens de race in Monza dacht Gasly aanvankelijk helemaal niet aan winnen. "Na de crash van Charles Leclerc werd de race stilgelegd. Het startveld was al opgeschud door de 'safetycar'. Natuurlijk: toen ik Lance Stroll inhaalde wist ik dat ik voor het eerst in mijn leven een grand prix leidde. Het voelde mooi, maar ik dacht dat het kort zou duren. Bottas zou toch aan komen stormen?"