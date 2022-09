'Schorsing Baudet lijkt van de baan, geen uitspraak over klacht van fracties'

Een klacht van acht politieke partijen in de Tweede Kamer tegen Forum voor Democratie-leider Baudet is niet-ontvankelijk verklaard, meldt RTL Nieuws. Dat betekent dat de schorsing die Baudet boven het hoofd hing van de baan is.

In juni dienden de fracties van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt bij de integriteitscommissie van de Tweede Kamer een klacht in over Baudet. Ze wilden daarmee afdwingen dat de FvD-voorman zich aan de regels van het parlement zou houden. Baudet weigert nevenfuncties, extra inkomsten en geschenken te melden in een openbaar register, wat voor Kamerleden verplicht is.

De integriteitscommissie oordeelde in maart al dat Baudet op de vingers moest worden getikt vanwege het niet naleven van de parlementaire voorschriften. Dat gebeurde ook: een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer sommeerde hem om zijn nevenfuncties en extra inkomsten alsnog te melden.

Toen Baudet dat bleef weigeren, dienden de genoemde acht partijen een klacht in bij de integriteitscommissie. Volgens RTL Nieuws achten de drie leden van die commissie zichzelf echter "niet bevoegd" om hem een straf op te leggen.

Registers tegen belangenverstrengeling

In de openbare registers van de Tweede Kamer moeten alle parlementariërs hun nevenfuncties, voordelen en geschenken met een waarde van meer dan 50 euro melden. Daarmee moet de schijn van belangenverstrengeling worden voorkomen.

Baudet is behalve Tweede Kamerlid en FvD-leider ook bestuurslid van Forum voor Democratie BV, een vennootschap die zich bezighoudt met commerciële activiteiten. Ook is hij directeur van een uitgeverij in Amsterdam en heeft hij tienduizenden euro's verdiend met de verkoop van boeken.

Eerder zei een woordvoerder van FvD dat de nevenactiviteiten en extra inkomsten van Baudet niets met zijn parlementaire werk te maken hebben. Daarom geeft hij ze niet op.