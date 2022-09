New York schaalt bestrijding polio-uitbraak op

De Amerikaanse staat New York schaalt de bestrijding op van een polio-uitbraak. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen, zodat er meer middelen beschikbaar komen en er meer kan worden gevaccineerd.

Afgelopen juli werd er voor het eerst polio vastgesteld bij een zieke in de regio, net buiten de stad New York. Het was de eerste keer in bijna tien jaar dat de besmettelijke ziekte in de VS opdook. Het land werd in 1979 poliovrij verklaard na een vaccinatiecampagne.

Bij analyse van rioolwater werd het poliovirus later aangetroffen in vier andere county's. Dat betekent dat mogelijk honderden mensen zijn besmet: veel geïnfecteerden worden niet ziek maar kunnen de ziekte wel doorgeven aan anderen.

Vaccinatiegraad te laag

Polio kan verlamming veroorzaken of zelfs dodelijk zijn, vooral voor kinderen onder de drie jaar. De ziekte kwam vroeger veel voor, maar sinds de ontdekking van een vaccin in 1955 is het aantal gevallen wereldwijd drastisch verminderd. Twee varianten van het virus zijn wereldwijd zelfs al uitgebannen, de derde komt slecht in geïsoleerde delen van Afghanistan en Pakistan nog voor.

Dat het virus nu toch weer kan rondgaan komt doordat in de getroffen regio's de vaccinatiegraad tegen de ziekte rond de 60 procent ligt. Gezondheidsfunctionarissen hopen dat met een inhaalcampagne op te krikken naar 90 procent.

"Je wil de gok niet wagen met polio", waarschuwt Volksgezondheidscommissaris Mary Bassett. "Als u of uw kind niet gevaccineerd is, is het risico op een verlammende ziekte reëel."

Door de noodtoestand uit te roepen mogen ook verpleegkundigen, vroedvrouwen en apothekers vaccins toe gaan dienen. Bovendien moeten data over immunisatie worden gedeeld met de staat New York, waardoor vaccinaties beter kunnen worden gecoördineerd.