Bolsonaro-aanhanger steekt Lula-supporter dood

Een aanhanger van de Braziliaanse president Bolsonaro heeft een supporter van diens rivaal Lula vermoord. De twee waren in de deelstaat Mato Grosso verwikkeld geraakt in een felle ruzie over de verkiezingen van 2 oktober.

De 24-jarige dader stak bij de onenigheid met een mes in op het 42-jarige slachtoffer. De man kon meteen worden aangehouden en bekende schuld bij de politie.

De linkse presidentskandidaat Lula reageerde tegenover journalisten geschokt op het nieuws. Het paste volgens hem in "een klimaat van haat" rond de verkiezingen. Hij eiste dat de politie zou onderzoeken of er een politieke strategie achter het geweld zit, zonder bewijs te leveren dat zijn rivaal hier op enige wijze bij betrokken is.

Oplopende spanningen

De spanning in het land loopt al geruime tijd op in aanloop naar de verkiezingen. Bolsonaro, die hoopt een tweede termijn van vier jaar te krijgen, liet de afgelopen tijd doorschemeren een verlies misschien wel niet te accepteren. Dat hij achterstaat in de peilingen noemde hij nepnieuws.

Naar aanleiding van dergelijke uitspraken noemde Lula zijn tegenstander "erger dan Trump". Lula vindt hem "onbeleefder, minder beschaafd en een slechte kopie" van de Amerikaanse president die ook weigerde zich bij de verkiezingsuitslag neer te leggen. Vanwege zijn populistische politiek wordt Bolsonaro al langer de "Tropische Trump" genoemd.

Lula zei verder ondanks de peilingen in zijn voordeel niet te verwachten dat hij in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen genoeg stemmen krijgt om meteen gekozen te worden. Hij voegde eraan toe dat beter te vinden, zodat hij de kans krijgt een-op-een met Bolsonaro te debatteren. Mocht een tweede ronde nodig zijn dan volgt die op 30 oktober.