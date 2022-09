3x3 basketballers met twee zeges op zak naar kwartfinales EK

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben deze vrijdag beide groepswedstrijden op het EK gewonnen. Door de zeges is Nederland als nummer 1 van groep D door naar de kwartfinales. Daarin treft het Nederlands team zondag Oostenrijk.

De eerste wedstrijd tegen Azerbeidzjan werd met ruime cijfers gewonnen: 22-6. Door die zege was Oranje al zeker van een plekje in de volgende ronde. Door in de tweede wedstrijd ook nog van België te winnen (21-17) is Oranje als groepshoofd door naar de kwartfinales.

Daarin is zondag Oostenrijk de tegenstander en niet Litouwen, dat de nummer 2 is op de ranglijst van beste Europese landen. De Oostenrijkers staan tiende op die ranking, Nederland staat nummer vijf.