Zeven Brabantse veehouders voor 13,5 miljoen euro uitgekocht door provincie

De provincie Noord-Brabant koopt zeven veehouders uit die dichtbij een natuurgebied liggen en te veel stikstof uitstoten. Ze krijgen in totaal 13,5 miljoen euro als ze binnen een jaar stoppen.

De boerenbedrijven worden uitgekocht met een speciale regeling voor piekbelasters. De veehouderijen liggen allemaal in de buurt van kwetsbare Natura 2000-gebieden en stoten te veel stikstof uit. Daarom worden ze aangemerkt als piekbelasters.

Met de deal komt er volgens de provincie 37.000 kilo stikstof minder terecht in natuurgebieden als de Oisterwijkse Vennen, de Groote Peel en de Loonse en Drunense Duinen.

Als de uitkoop doorgaat, verdwijnt volgens de provincie binnen korte tijd ruim 41.000 vierkante meter aan stallen. De miljoenen die de zeven veehouders krijgen, worden onderling verdeeld op basis van de grootte van ieder bedrijf, schrijft Omroep Brabant.

Geld van het Rijk om boeren uit te kopen

Er zijn 150 boerenbedrijven in Brabant in de buurt van beschermde natuurgebieden die een hoge stikstofuitstoot hebben en in de categorie piekbelasters vallen. Zij konden gebruikmaken van de vrijwillige uitkoopregeling. De provincie krijgt in totaal 53 miljoen van het Rijk om deze bedrijven aan te kopen of te laten beëindigen.

Van alle bedrijven zijn er 29 boeren in gesprek gegaan met de provincie, waarvan er nu zeven veehouders besloten hebben om te stoppen.

Vorige week werd het eerste boerenbedrijf in de provincie met een piekbelastersregeling uitgekocht: de eigenaren van een varkenshouderij in Heukelom kregen voor hun bedrijf van de gemeente Oisterwijk en de provincie 2,5 miljoen euro.

'Meer boeren hadden uitgekocht kunnen worden'

Gedeputeerde Ronnes is blij met de uitkoop. "Het is goed dat we na een intensief en moeizaam traject tot overeenstemming met elkaar zijn gekomen. Maar ik realiseer me ook dat dit een grote impact heeft op deze boeren en hun gezinnen."

Volgens Ronnes hadden meer boeren uitgekocht kunnen worden. Hij wijt het afhaken van de boeren aan "zwabberbeleid in Den Haag" als het gaat om de verschillende uitkoopregelingen.

"Nog niet alle regels en regelingen rondom de nieuwe uitkoopregelingen zijn duidelijk en dat maakt het voor boeren lastig om keuzes voor de toekomst te maken. Dat is de reden dat de gesprekken met de andere 22 boerenbedrijven zijn gestopt. Dat is jammer, want zij hadden wel veel interesse."

Er worden dit najaar twee nieuwe regelingen verwacht: de landelijke beëindigingsregeling van de veehouderij (LBV) en een tweede ronde van de opkoopregeling piekbelasters.