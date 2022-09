Go Ahead Eagles pakt eerste punten bij onfortuinlijk Volendam

Go Ahead Eagles heeft in de zesde speelronde van de eredivisie de eerste punten gepakt. De ploeg uit Deventer was bij FC Volendam de onderliggende partij, maar scoorde met de nodige medewerking van de thuisploeg drie keer na een hoekschop: 2-3.

Volendam had met Xavier Mbuyamba een debutant in de gelederen. De 20-jarige Limburger verruilde MVV in 2019 voor de jeugd van FC Barcelona en verhuisde een jaar later naar Chelsea. Tegen de Eagles maakte het talent zijn eerste minuten in de eredivisie.

1000ste eredivisiegoal Volendam

Voor Robert Mühren, de topscorer van de eerste divisie van vorig seizoen, was het al even wachten op een eredivisiegoal. De spits had zijn vizier ook in het begin van deze wedstrijd niet op scherp staan. Hij schoot in kansrijke positie van dichtbij hoog over.