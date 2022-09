Cosnefroy verrast favorieten In Quebec en wint nu wel buiten Frankrijk

Hij leek zijn dertiende profzege al in april geboekt te hebben, Benoit Cosnefroy. Nadat hij samen met Michal Kwlatkowski de finish was gepasseerd van de Amstel Gold Race en uitgeroepen werd tot winnaar, kwamen de emoties ook al.

Maar de finishfoto wees destijds toch de Pool aan als winnaar. In het Canadese Quebec nam Cosnefroy vrijdag geen enkel risico. Hij reed in de slotfase alleen weg, bleef weg en soleerde zo naar zijn dertiende overwinning - zijn eerste buiten Frankrijk.

Van Aert vierde

Een paar tellen later kwam Michael Matthews, de winnaar van de laatste twee edities, als tweede over de finish. Biniam Girmay werd derde, nog voor Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma was de grote favoriet, werd ideaal afgezet door zijn ploeg, maar Cosnefroy gooide roet in de sprintplannen van de Nederlandse formatie.

Chrisophe Laporte probeerde de AG2R-kopman nog terug te halen, maar kwam tekort.

Eenkhoorn

Tijdens de zestien lokale rondjes van 12,6 kilometer, met in elke ronde drie korte venijnige klimmetjes, was het Quinn Simmons die namens de grote namen als eerste aan de boom schudde. Hij deed dat op 41 kilometer van de finish en kreeg Simon Clarke, Jan Tratnik, Andrea Piccolo en Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn met zich mee.

Even later sloten ze aan bij vier vroege vluchters, maar op 28 kilometer van de streep kwam alles weer samen. Het bleef daarna onrustig. Het regende aanvallen met de laatste, op 2,5 kilometer van de finish van Cosnefroy, als de enige succesvolle.

Montreal zondag

Zondag staat de Grand Prix van Montreal op het programma, eveneens een WorldTour-wedstrijd. De twee heuvelachtige omlopen in het oosten van Canada stonden de laatste twee jaar niet op de kalender vanwege de coronapandemie.