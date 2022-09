De achtervolging begon in Krimpen aan den IJssel. "Onderweg is van alles naar buiten gegooid", zegt een woordvoerder van de politie Rotterdam. "Collega's zijn daarom lange tijd bezig geweest om in de berm te zoeken naar deze voorwerpen."

Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie hebben ze zich bij hun aanhouding verzet. Daarom is een politiehond ingezet, die een van de verdachten heeft gebeten. Er is nog geen vuurwapen gevonden.