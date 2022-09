Man opgepakt voor IRA-bomaanslag van 1996 in Manchester

De politie in Engeland heeft op het vliegveld van Birmingham een man opgepakt in verband met een bomaanslag op 15 juni 1996 in Manchester. De aanslag werd opgeëist door de paramilitaire Noord-Ierse afscheidingsbeweging IRA. Honderden mensen raakten bij de aanslag gewond.

"We zijn altijd vastbesloten geweest om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen", zei het hoofd van de afdeling contraterrorisme van de politie van Greater Manchester na de arrestatie. "Een team van gemotiveerde rechercheurs heeft het dossier opnieuw doorgenomen en nieuwe scenario's onderzocht."

De 1500 kilo zware bom zat verstopt in een vrachtwagen die in het centrum van Manchester was geparkeerd. Daar bevonden zich behalve winkelend publiek ook veel voetbalfans, omdat later die dag Engeland op het EK voetbal een wedstrijd in Londen zou spelen.

Waarschuwingstelefoontje

Anderhalf uur voordat de bom afging, kreeg de politie een waarschuwingstelefoontje. Zo wisten de hulpdiensten nog 75.000 mensen uit het gebied weg te leiden. Dat kon niet voorkomen dat meer dan 200 mensen gewond raakten.